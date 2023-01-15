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Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавируса

Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавирусаИнфекционист Тимаков рассказал, что каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее

Каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее, однако не будет вызывать дополнительных сложностей при лечении. Об особенностях изменения рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

«Самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему не выгодно убивать своего хозяина», — пояснил Тимаков.

12 января стало известно, что новый вариант коронавируса «кракен» впервые обнаружен в России. Им заразилась 32-летняя жительница Пензы, она перенесла болезнь в легкой форме. Она уверяет, что не выезжала за пределы страны. Отмечалось, что заболевшая не прививалась от COVID-19.

После соообщалось, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от нового субварианта омикрон-штамма «кракен».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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