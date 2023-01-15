. Инна Чурикова оставила наследство в сотни миллионов
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Инна Чурикова оставила наследство в сотни миллионов

Инна Чурикова оставила наследство в сотни миллионов
Актриса Инна Чурикова оставила многомиллионное наследство. 17 января звезду кинематографа проводят в последний путь. Церемония пройдет в Храме Христа Спасителя. Зрителям Чурикова оставила богатое творческое наследие, а вот родственникам предстоит делить ее многомиллионное наследство. Последние годы Чурикова жила в подмосковном особняке, напоминающем дворянское гнездо XIX века. Усадьбу на элитой Николиной Горе строили больше 10 лет, так как не было крупной суммы, чтобы разом сделать ремонт. Всю зарплату и гонорары Инна Михайловна вкладывала в обустройство дома. На трех этажах разместились несколько спальных и ванных комнат. Роскошная мебель, изготовленная итальянскими мастерами, дополнена предметами антиквариата. Огромная люстра, приобретенная во Франции привлекает внимание переливами хрустальных деталей, закрепленных на позолоченном каркасе.
По оценкам риэлторов, такая недвижимость оценивается не менее, чем в 300 миллионов рублей. Также актриса владела квартирой в центре Москвы, которая на сегодняшний день стоит около 60 миллионов, сообщает RIAFAN.RU. Как известно, в семье Чуриковой сложились доверительные отношения, а потому ни о какой битвы за имущество не предвидится. Наследниками первой очереди по закону являются муж актрисы — сценарист и режиссер Глеб Панфилов и ее сын Иван. По закону супругу Чуриковой принадлежит 50% имущественных активов. Эта часть разделу не подлежит, тогда как вторая половина будет распределена между мужем и сыном поровну. Однако источник из окружения Инны Михайловны уверен, что Панфилов, отдаст свою долю наследства Ивану, чтобы избежать бумажной волокиты. Народную артистку СССР похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Последние дни звезда провела в Боткинской больнице. По одной из версий, актриса страдала нарушением работы вестибулярного аппарата, также у нее обнаружили кисты в головном мозге. Удалить новообразования медики не решались, так как сердце могло не выдержать операции.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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