. Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в стиле будуар

13 января в Иркутске презентовали социальный арт-проект. Женщины, победившие рак, и те, кто еще борются с ним, снялись для календаря на 2023 год в стиле будуар. Акцию провели благотворительный фонд «ТАК надо!» и иркутский фотограф Елена Гладышева.

На всех страницах календаря — героини, полные жизни и сил. Считается, что эти качества покидают человека, столкнувшегося с серьезным диагнозом. Но модели доказывают обратное. Среди них студентка, пенсионерка, школьный преподаватель, поэтесса, судья. Возраст участниц социального проекта — от 20 до 59 лет. Среди них есть и те, кто находится в ремиссии рака, и те, у кого болезнь перешла в четвертую стадию. Одна из героинь перенесла 72 сеанса химиотерапии.