. Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в стиле будуар
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в стиле будуар

Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в стиле будуар

13 января в Иркутске презентовали социальный арт-проект. Женщины, победившие рак, и те, кто еще борются с ним, снялись для календаря на 2023 год в стиле будуар. Акцию провели благотворительный фонд «ТАК надо!» и иркутский фотограф Елена Гладышева.

На всех страницах календаря — героини, полные жизни и сил. Считается, что эти качества покидают человека, столкнувшегося с серьезным диагнозом. Но модели доказывают обратное. Среди них студентка, пенсионерка, школьный преподаватель, поэтесса, судья. Возраст участниц социального проекта — от 20 до 59 лет. Среди них есть и те, кто находится в ремиссии рака, и те, у кого болезнь перешла в четвертую стадию. Одна из героинь перенесла 72 сеанса химиотерапии.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

14 января с улиц Иркутска вывезли 2400 тонн снега
14 января с улиц Иркутска вывезли 2400 тонн снега
Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в стиле будуар
Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в
25 января в Иркутске откроют выставку к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая
25 января в Иркутске откроют выставку к 100-летию со дня рождения
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину
Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard
Со скольки лет подросткам можно красить волосы
Со скольки лет подросткам можно красить волосы
Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве
Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве
Эти 6 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Эти 6 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Львицам – поклонники, а Козерогам – релакс: женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Львицам – поклонники, а Козерогам – релакс: женский гороскоп на
В МХТ им. Чехова подтвердили информацию об увольнении Дмитрия Назарова
В МХТ им. Чехова подтвердили информацию об увольнении Дмитрия Назарова
В российском регионе загорелся рынок
В российском регионе загорелся рынок
Россиянам назвали новые способы накопить деньги
Россиянам назвали новые способы накопить деньги

Топ на сегодня

Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение
Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Подборка гифок (25 гифок) - 09.01.2023
Подборка гифок (25 гифок) - 09.01.2023

Еще по теме

Студенты Кембриджа снялись полностью обнажёнными для календаря
20-летняя модель Victoria's Secret разделась для календаря (видео)
"Крановщицы" из Татарстана снялись без лифчиков и трусов для эротического календаря на 2021 год
«Очень интересно ее лицо». Фотограф объяснил, как падчерица главы «Ростеха» попала в календарь Pirelli