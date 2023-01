. Эти 6 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass

Подписчики игрового сервиса Game Pass сегодня, 15 января, лишатся 6 игр, которые сейчас еще пока доступны в подписке. Из Game Pass, как на приставках Xbox, так и на PC, удалят следующие 6 проектов:

Nobody Saves the WorldDanganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary EditionPupperazziWindjammers 2The AnacrusisWe Happy Few

Напомним, до удаления игр из подписки есть возможность купить их со скидкой в 20% для подписчиков сервиса.

Стоит сказать, что все перечисленные игры пробыли в сервисе всего 1 год, кроме We Happy Few. Игра We Happy Few от внутренней студии Xbox Compulsion Games находилась в сервисе около 4 лет, она была доступна с момента релиза.

Что касается игры The Anacrusis, она была добавлена 1 год назад в варианте Game Preview, и за прошедший год проект так и не вышел в финальный релиз.