. Эвелина Бледанс и другие звезды попали в черный список Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эвелина Бледанс и другие звезды попали в черный список Украины

Эвелина Бледанс и другие звезды попали в черный список Украины
Актриса Эвелина Бледанс попала под санкции. Украинские власти ввели персональные санкции против ряда знаменитостей России. Под ограничения попали представители шоу-бизнеса, журналисты, политологи и публицисты. Сегодня вступил в силу указ, принятый на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины. Согласно документу, введены санкций в отношении 198 россиян. В список попали режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущий Борис Корчевников. А также Екатерина Березовская, Екатерина Стриженова и Ангелина Вовк. Ограничения касаются также журналистов Вадима Такменев, Павла Зарубина, заместителя гендиректора Первого канала Кирилла Клейменова. Кроме того, под санкции попали декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков и певец Юрий Лоза. Исполнитель хита «Плот» отметил, что ему запрещен въезд на территорию Украины уже восемь лет. А новые ограничения со стороны «киевского режима» никак не отразятся на его жизни.
«Никакой недвижимости и никакого бизнеса там тоже нет и не предвидится. Отнять они ничего не могут, заблокировать — тоже. Так зачем мне забивать себе голову всякой ерундой?», сказал Юрий Лоза. Согласно указу, попавшим в список россиянам запрещено въезжать на территорию Украины в течение 10 лет, проводить различные финансовые операции. Также ограничения подразумевают блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам. Те, кто находится в списке не могут передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности. С ними у представителей Украины не должно быть контактов и соглашений в образовательной и спортивной сферах. К тому же, их лишат врученных ранее государственных наград.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Бывший посол ЛНР заявил о страхе Киева перед ним
Бывший посол ЛНР заявил о страхе Киева перед ним
Президент Хорватии назвал цель США и НАТО на Украине
Президент Хорватии назвал цель США и НАТО на Украине
Большая вечерка творческого объединения "Под облаками" в канун старого Нового года собрала более 300 человек
Большая вечерка творческого объединения "Под облаками" в
Цветовые решения, которые сделают любой образ дороже и элегантнее
Цветовые решения, которые сделают любой образ дороже и элегантнее
Приложение Xbox получает обновление с несколькими новыми возможностями
Приложение Xbox получает обновление с несколькими новыми возможностями
Марина Александрова впервые показала крупным планом лицо подросшей дочки
Марина Александрова впервые показала крупным планом лицо подросшей
Лера Кудрявцева высказалась о смерти Вахтанга Кикабидзе
Лера Кудрявцева высказалась о смерти Вахтанга Кикабидзе
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
Инна Чурикова оставила наследство в сотни миллионов
Инна Чурикова оставила наследство в сотни миллионов
Принц Гарри скрыл самые грязные факты о семье
Принц Гарри скрыл самые грязные факты о семье
Как оказалось, Алла Пугачева не пользуется популярностью в Израиле
Как оказалось, Алла Пугачева не пользуется популярностью в Израиле
Эвелина Бледанс и другие звезды попали в черный список Украины
Эвелина Бледанс и другие звезды попали в черный список Украины

Топ на сегодня

Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину матерью
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину
В России подорожали телевизоры
В России подорожали телевизоры

Еще по теме

Украина ввела санкции против «Единой России» и Ротенбергов
Порошенко ввел новые санкции против России
Разведенная Эвелина Бледанс пришла на красную дорожку без нижнего белья
Порошенко ограничил работу российских платежных систем на Украине