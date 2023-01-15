. Эвелина Бледанс и другие звезды попали в черный список Украины

Актриса Эвелина Бледанс попала под санкции. Украинские власти ввели персональные санкции против ряда знаменитостей России. Под ограничения попали представители шоу-бизнеса, журналисты, политологи и публицисты. Сегодня вступил в силу указ, принятый на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины. Согласно документу, введены санкций в отношении 198 россиян. В список попали режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущий Борис Корчевников. А также Екатерина Березовская, Екатерина Стриженова и Ангелина Вовк. Ограничения касаются также журналистов Вадима Такменев, Павла Зарубина, заместителя гендиректора Первого канала Кирилла Клейменова. Кроме того, под санкции попали декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков и певец Юрий Лоза. Исполнитель хита «Плот» отметил, что ему запрещен въезд на территорию Украины уже восемь лет. А новые ограничения со стороны «киевского режима» никак не отразятся на его жизни.«Никакой недвижимости и никакого бизнеса там тоже нет и не предвидится. Отнять они ничего не могут, заблокировать — тоже. Так зачем мне забивать себе голову всякой ерундой?», сказал Юрий Лоза. Согласно указу, попавшим в список россиянам запрещено въезжать на территорию Украины в течение 10 лет, проводить различные финансовые операции. Также ограничения подразумевают блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам. Те, кто находится в списке не могут передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности. С ними у представителей Украины не должно быть контактов и соглашений в образовательной и спортивной сферах. К тому же, их лишат врученных ранее государственных наград.