. Как оказалось, Алла Пугачева не пользуется популярностью в Израиле

Известная журналистка, побывавшая в Израиле, рассказала, почему Алла Пугачева не интересует местных жителей. Известная журналистка Анна Монгайт проводит свой отпуск в Израиле. К большому удивлению для себя она узнала, что Алла Пугачева в этой стране вовсе непопулярна даже среди тех, кто переехал в Израиль из России. Пообщавшись с соотечественниками, Анна Монгайт пришла к выводу, что умы израильтян занимает режиссер Квентин Тарантино.«Я три года не была в Израиле. И если меня спросят, что изменилось (кроме цен)? Я скажу, все помешались на Тарантино. Вот уже две недели нашего отпуска в Израиле каждый собеседник считает необходимым, как бы между прочим, упомянуть Тарантино. Я-то думала, мне будут рассказывать о Пугачевой, кто где ее видел, «вот так близко, как тебя». Но нет. Пугачева никого не волнует. По Тель-Авиву бродит тень Тарантино. «Он живет за углом», «рядом на вилле», «шел по улице», «ехал на велосипеде», «с малышом на детской площадке», «учит иврит», «жена ждет второго ребенка. Твоя? Нет, Тарантино», - написала Анна Монгайт в своем телеграм-канале. Напомним, Алла Пугачева уехала в Израиль с семьей почти год назад. Вернется ли она в Россию, неизвестно.