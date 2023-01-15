. Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется есть утром натощак

Многие люди начинают утро с продуктов или напитков, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Такой пищи довольно много, и чтобы не навредить себе, необходимо знать, какая именно. К примеру, день нельзя начинать с бананов или кофе. Далее мы расскажем, что именно и почему нельзя есть утром натощак.

Кофе

Это первый напиток, который не рекомендуется пить натощак, иначе эта привычка может привести к гастриту. Высокая кислотность кофе плохо влияет на желудок и желудочный сок в целом. Этот бодрящий напиток необходимо употреблять остывшим и после основного принятия пищи.

Бананы

В составе этого фрукта содержится большое количество магния, который необходим организму. Тем не менее натощак их употреблять не стоит, чтобы не нарушить баланс кальция и магния.

Копченая пища

Такие продукты вредны для организма, особенно если их есть натощак. Как правило, такая пища достаточно долго переваривается, а также способна вызвать сильные спазмы.

Овощи

Различные свежие овощи полезны для человеческого организма, но есть их на голодный желудок не стоит. В их состав входят кислоты, которые раздражают не только этот орган, но и его слизистую оболочку.

Цитрусовые фрукты и сок

В их составе, как и в сырых овощах, содержится много кислот, которые плохо влияют на пустой желудок. Еще в них есть большое количество сахара, который тоже оказывает плохое влияние на поджелудочную железу.





Сладкие продукты

Круассан или булочка с джемом – это вкусная, но не особо полезная пища на голодный желудок. С утра организм не может полностью переварить сладкую еду, потому что в нем недостаточно инсулина. Поэтому такую пищу лучше всего употреблять в обед или после полноценного завтрака.

Каша и хлопья быстрого приготовления

Сладкие каши мло того, что негативно влияют на поджелудочную с утра, так еще и изготавливаются с добавлением большого количества консервантов. После употребления такой пищи чувство голода пропадет на короткий промежуток времени, а потом опять вернется с прежней силой.

Спиртное

Утро начинать с алкоголя – это не лучшая затея. Если пить его на голодный желудок, то негативное влияние на организм станет значительно сильнее, а уровень глюкозы в крови заметно снизится. Спиртное также усиливает чувство голода, что может привести к перееданию.