. Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
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Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Влюбленные пары часто выбирают красивые даты для заключения брака. Чаще всего это зеркальные числа, которыми был особенно богат 2022. Ближайшая подобная дата будет 23 февраля. И ЗАГСы успели порадовать будущих молодоженов, объявив открытой запись на этот торжественный день. Ранее праздник День защитника Отечества был выходным, и расписаться было невозможно. Но возникает вопрос, можно ли жениться и выходить замуж в красивую дату 23.02.2023. На него ответила нумеролог Эльвира Алексеева.

Можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Зеркальная дата уже вызвала интерес у многих молодых пар. Поэтому запись на свадебное торжество в некоторых городах уже закрыта. Особенно востребованной она оказалась для будущих семей военнослужащих — отличный способ отмечать два праздника в один день.

Но при этом женихи и невесты интересуются, можно ли жениться и выходить замуж 23.02.23? Нумеролог не рекомендует это делать. Она посоветовала не гнаться за красивыми датами, а смотреть на смысл.


Дата 23.02.2023 находится под управлением «Пятерки». Этой цифре покровительствует первая планета Солнечной системы Меркурий. Он активный, подвижный и свободолюбивый. Поэтому браки, заключенные во время покровительства планеты, отличаются краткосрочностью и изменчивостью.

Паре придется столкнуться со многими проблемами. Им будет не хватать личного пространства, а еще придется постоянно выбирать между личной жизнью и работой.

Эльвира Алексеева обратила внимание на тот факт, что магическими датами чаще всего увлекаются тревожные люди. Желание вступить в брак именно в особый день говорит о сомнениях или неуверенности. Кто-то из пары или оба не до конца уверены в выборе партнера или необходимости связать себя семейными узами. Но, возможно, это просто желание и не более того.

Что делать, если свадьба назначена на 23 февраля

Нумеролог отмечает, что желание сыграть торжество в красивую дату естественно. Каждая невеста хочет навсегда запомнить день своей свадьбы. И, конечно, желает, чтобы все прошло идеально. Эльвира Алексеева напомнила, что главное в этом празднике сердца и души ― обоюдное намерение. И выбор даты тоже должен быть делом двоих. 


Брак, заключенный 23.02.2023, не обречен на провал. Если пара действительно уверена в своем выборе, то никакой Меркурий и «Пятерка» им не помешают. Этот факт подчеркивает эксперт. Но это лишь потому, что партнеры готовы принять вызов судьбы и проживать каждый день со своей второй половинкой несмотря ни на что. 

Советы для пары, которая решила зарегистрировать свои отношения 23 февраля: 

  • оговорить все важные вопросы до свадьбы (распределение бюджета, захотят ли партнеры детей, как их будут воспитывать);
  • быть готовыми к переменам в средне- и долгосрочных целях;
  • давать партнеру личное пространство, не ограничивать его свободу;
  • договариваться и идти на компромиссы;
  • заботиться о своем партнере, помогать ему;
  • учиться чему-то друг у друга, интересоваться увлечениями супруга (супруги).

Отменять свадьбу в эту дату не стоит. Если вы уверены в своем партнере, то сможете преодолеть все трудности и препятствия. 

# Общество
По материалам: rsute

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