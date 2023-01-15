. Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
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Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте

Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Телеведущая Ксения Собчак, как выяснилось, провела новогодние каникулы не в России. Ксения Собчак уже давно стала знаменитостью. Она ведет премии, разные шоу и снимает свои проекты. Блондинка регулярно берет интервью у именитых персон. Также порой Ксения оказывается в центре скандалов. В прошлом году она даже сбегала из страны, когда ее  коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали. Однако потом ей удалось вернуться в страну и продолжить работать. Как оказалось, новогодние каникулы Собчак провела за границей. Возможно, что она снова ездила с сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым и  его дочкой от прошлых отношений в Куршевель. В соцсети блондинка выложила фото, на котором предстала в пуховом комбинезоне в кабине вертолета.
«Ну что, отдых с детьми закончился, никакой «ненависти ко всем русским» я не почувствовала. <...> Температуру в номере до любимых 17 градусов еле удалось сбить с 23, говорю - вы плохо экономите тепло! А теперь съемки сами себя не проведут, поэтому летим дальше. Кстати, Loro Piano я прекрасно импортозаместила  мне теперь везде тепло», – написала звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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