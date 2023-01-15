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Лариса Долина рассказала о своей зависимости

Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Певица Лариса Долина призналась, без чего не может обойтись. Артист недавно дала гневную отповедь своим хейтерам, обозвавшим ее молодящейся старушкой, не по возрасту надевающей сексуальные наряды. Она заявила, что в свои 67 чувствует себя максимум на 40 лет, а кто так не считает, может проходить молча мимо ее публикаций. Секрет молодости Ларисы Александровны исключительно в ее здоровом образе жизни. Хотя некоторые зависимости от сильнодействующих препаратов у нее все же есть. «Я принимаю снотворное после того, как у меня прошло очень важное мероприятие. Ты возвращаешься домой и не можешь заснуть. Продумываешь, что случилось, как все прошло, начинаешь вспоминать моменты… Из-за этого заснуть категорически не можешь. В результате принимаешь снотворное. Приходится»,  — призналась легенда эстрады.
Снотворное она принимает и во время длительных перелетов, когда не удается выспаться обычным способом. «Не так давно мы с Бутманом выступали в Хабаровске. Мне предстоял 8-часовой перелет в другой часовой пояс. Я понимала, что мне нужно поспать обязательно.  А так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное для меня — спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться. Для женщины, а тем более для певицы, сон очень важен», — доказывает звезда Prozvezd.info. Но при этом Долина прекрасно осознает, что лекарственные препараты для организма не полезны, а потому старается прибегать к ним как можно реже.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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