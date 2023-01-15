. Леонид Агутин рассказал правду об отношениях с Анжеликой Варум
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Леонид Агутин рассказал правду об отношениях с Анжеликой Варум

Леонид Агутин рассказал правду об отношениях с Анжеликой Варум
Давно ходят слухи, что певец Леонид Агутин находится на грани развода с женой. Супруги отмечают годовщину отношений. 54-летний Леонид Агутин впервые за долгое время заговорил о жене. 15 января супруги отмечают годовщину отношений. Они вместе уже 25 лет. Об этом музыкант рассказал в своем личном микроблоге, выйдя на связь с поклонниками. А ведь совсем недавно пару заподозрили в разладе. Поговаривали, что супруги находятся на грани развода. Якобы и живут они на две страны, разделенные океаном. Анжелика Варум в США, а ее муж в России.
«Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе...» - заверил Агутин. «Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть», - добавил певец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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