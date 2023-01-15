. Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска

Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска

Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска
Телеведущая Лера Кудрявцева провела отпуск без семьи, поэтому очень соскучилась по дочке. Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Даже в 51 год она не перестает вести передачи и концерты. Блондинка может похвастаться стройной фигурой. После насыщенного декабря Лера устроила себе отпуск. Она провела время в Омане с друзья. Звезда не стала брать с собой ни мужа Игоря Макарова, ни дочку Марию. За последнюю неделю Лера успела пошопиться, посетить мечети и искупаться в бассейне. А 15 января она оказалась дома. Телеведущая не скрывала, что поправилась. Она воссоединилась с дочкой, по которой скучала. Малышка обняла свою маму. Кудрявцева засветила заколки в волосах. По всей видимости, четырехлетняя Мария сделала ей прическу.
Поклонники восхитились умилительным фото. Многие поразились тому, как девочка похожа на свою маму. «Маша ваша копия», «Ну что за куколки», «Прекрасное фото», «Ой, как Маша выросла», «Просто как две капли воды», «Она ваша миниатюрная копия», «Одно лицо», «Дочка пошла в маму», — откликнулись в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется есть утром натощак
Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
Создатели Tunic: про плюсы и минусы подписки Game Pass для разработчиков
Создатели Tunic: про плюсы и минусы подписки Game Pass для
Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье
Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье
Сын Наташи Королевой и его подруга теперь сами зарабатывают на жизнь
Сын Наташи Королевой и его подруга теперь сами зарабатывают на жизнь
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой

Топ на сегодня

Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»

Еще по теме

Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцева показала забавное видео с трехлетней дочкой
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева сводила подросшую дочь на каток