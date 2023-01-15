. Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска

Телеведущая Лера Кудрявцева провела отпуск без семьи, поэтому очень соскучилась по дочке. Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Даже в 51 год она не перестает вести передачи и концерты. Блондинка может похвастаться стройной фигурой. После насыщенного декабря Лера устроила себе отпуск. Она провела время в Омане с друзья. Звезда не стала брать с собой ни мужа Игоря Макарова, ни дочку Марию. За последнюю неделю Лера успела пошопиться, посетить мечети и искупаться в бассейне. А 15 января она оказалась дома. Телеведущая не скрывала, что поправилась. Она воссоединилась с дочкой, по которой скучала. Малышка обняла свою маму. Кудрявцева засветила заколки в волосах. По всей видимости, четырехлетняя Мария сделала ей прическу.Поклонники восхитились умилительным фото. Многие поразились тому, как девочка похожа на свою маму. «Маша ваша копия», «Ну что за куколки», «Прекрасное фото», «Ой, как Маша выросла», «Просто как две капли воды», «Она ваша миниатюрная копия», «Одно лицо», «Дочка пошла в маму», — откликнулись в Сети.