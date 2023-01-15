. Лера Кудрявцева высказалась о смерти Вахтанга Кикабидзе

Ведущая Лера Кудрявцева поверить не может, что Вахтанг Кикабидзе умер. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в числе первых российских знаменитостей отреагировала на сообщения о смерти легендарного грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе. В телеграм-канале Лера Кудрявцева дала понять, что ошарашена событиями двух последних дней, в каждый из которых из жизни ушли легенды советского экрана.«Вахтанг Кикабидзе умер. Уходят», - написала в телеграм-канале Лера Кудрявцева. Напомним, Вахтанг Кикабидзе умер в это воскресенье, 15 января, на 85-м году жизни. А днем ранее, в субботу, 14 января, не стало легендарной актрисы Инны Чуриковой. Она скончалась в возрасте 79 лет.