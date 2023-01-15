. Лолита Милявская высказалась о бывшем муже Александре Цекало

Певица Лолита Милявская обратилась к бывшему мужу. Артистка стала известна широкой публике благодаря совместному творчеству с Александром Цекало в коллективе «Кабаре-дуэт «Академия». Супруги прожили вместе 12 лет. Столько же просуществовал и творческий тандем. Отношения Цекало и Милявской завершились не на дружественной ноте. Сейчас экс-супруги ровно относятся друг к другу, тем не менее, поддерживать отношения не спешат. Цекало живет в США со своей молодой женой, художницей Дариной Эрвин. Накануне Лолита вспомнила про бывшего возлюбленного и времена существования коллектива. Милявская готовит новую концертную программу и по просьбе поклонников решила включить песни из репертуара «Кабаре-дуэта».«Каждый день отсматриваю, что бы могло быть в юбилейном концерте. Всегда говорила, что шоу «Свадьба» Академии — лучшее, не пахнущее нафталином и сейчас. Какое чистое было время… Хочу выразить глубочайшее уважение моему партнеру Саше Цекало. Как же творчески интересно мы прожили сценические 12 лет. И как здорово, что «Академия» перестала существовать на самой высокой ноте, не превратившись в забытые, тлеющие имена»,— написала Лолита в личном микроблоге. К слову, ранее певица не слишком жаловала Цекало в беседах о нем. Милявская призналась, что второй муж унижал ее, прикарманивал гонорары и изменял ей. Кроме того, он с большим скепсисом отнесся к ее сольной карьере. Развод артистка переживала крайне тяжело и даже обращалась за помощью к психиатру.