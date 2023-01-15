. Львицам – поклонники, а Козерогам – релакс: женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
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Львицам – поклонники, а Козерогам – релакс: женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Львицам – поклонники, а Козерогам – релакс: женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года

На этой неделе произойдет долгожданный выход Меркурия из ретроградности. Это случится 18 января. Спустя пару дней многие почувствуют значительный прилив сил, энтузиазма и энергии. Пора начинать планировать, прокладывать пунктиры в том направлении, в котором собираетесь двигаться. Астролог Лилия Любимова составила женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года для всех знаков, чтобы узнать, что нас ждет в ближайшем будущем.

Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Женщины этого знака могут быть достаточно медлительны после бурного веселья, которое было связано с новогодними праздниками. Важно скорее влиться в ритм и вернуться к выполнению своих прямых обязанностей, иначе пропустите нечто важное. Возможно, придется себя немного подтолкнуть, иначе семидневка будет потеряна.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Звезды будут благосклонны к вам на этой неделе, а вы, в свою очередь, должны максимально озаботиться потребностями своей семьи. Такой план действий обеспечит счастливое продолжение января. Дарите подарки, говорите слова любви — ваша щедрость окупится сторицей. В работе вы тоже получите свои бонусы, если выполните какое-то важное поручение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Усиление позиции Меркурия в гороскопе Близнецов проявится увеличением количества жизненных задач. Дамы этого знака должны будут как-то справляться со стрессом, для этого подойдут дыхательные практики. Когда разум расслаблен, вы можете видеть последовательность дальнейших действий ясно и точно. Кроме того, вам, Близнецы, повезет в любви. Есть шанс повстречать своего единственного.

Рак (22 июня — 22 июля)

С понедельника будет везти целеустремленным женщинам-Ракам. Если давно хотели начать действовать, тогда вперед. Можно попробовать новую диету, комплекс упражнений, заняться зимним видом спорта. Работайте над собой, повышайте самооценку, обучайтесь – все это привлечет позитивные перемены в жизнь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Согласно женскому гороскопу, Львицы обойдут все препятствия на пути к успеху. Им обеспечено мужское внимание, а потому, возможно, даже придется отбиваться от поклонников. Можете ожидать добрых вестей издалека, но после не спешите рассказывать их подругам и коллегам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы столкнутся на этой неделе с рядом трудностей, и чтобы их быстрее решить, нужно будет принимать сложные решения. Это будет легче делать начиная со среды, когда Меркурий наконец выйдет из ретроградности. Также Дев ждут случайные встречи, неожиданные знакомства и крутые повороты судьбы, смысл которых раскроется постепенно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам предстоит научиться просчитывать свои шаги наперед, иначе мотивация будет постоянно ускользать из поля зрения. С 16 по 22 января нужно отработать навык концентрации внимания, чтобы точно и качественно выполнять свою работу. Но если в ней понадобится логический подход, в делах сердечных нужно полагаться только на интуицию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщин-Скорпионов ждет непростая неделя в эмоциональном смысле. Буря страстей, которая находится внутри вашего сердца, мешает держать баланс общения с окружающими. Некоторые эмоции совершенно лишние, потому нужно научиться держать их при себе. Вряд ли удастся быть эффективными в работе и бизнесе, ведь для этого нужен холодный рассудок, который пока будет для вас почти недостижим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Прекрасная неделя ожидает Стрельцов: романтика вскружит вам голову, но как-то по-хорошему, смягчив сердце и сделав вас более плавными. В ближайшие дни можно начать менять свою жизнь — это удастся легко, словно играясь. Забота о здоровье не должна переходить в навязчивую идею, верьте в силы своего организма и делайте только то, что зависит от вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Совет Козерогам: возьмите отпуск или хотя бы отдохните пару дней, полностью отключившись от работы. Да, новогодние праздники только прошли, а вы еще не успели отдохнуть, ведь все время были «начеку». Пора признать, что не все зависит от вас, часть обязанностей нужно делегировать другим работникам. Вместо этого займитесь собой, любимой, сходите в салон, пройдитесь по магазинам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Неделя фантазий ожидает Водолеев. Вы окунетесь в мир грез и сможете черпать вдохновение именно там. Вселенная способствует раскрытию вашего творческого потенциала. Вы найдете способ проявить его и в работе, и в личных отношениях, и в занятиях любимыми делами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Женщины этого знака удивят близких и вообще всех вокруг своими решениями, словно их подменили. Это результат долгой работы над собой, которая была почти никому незаметна. Плоды саморазвития наконец созрели, и вы готовы перейти от теории к практике. Астролог предупреждает об опасности скоропалительных выводов. Стоит проверять информацию как минимум дважды.

# Общество
По материалам: rsute

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