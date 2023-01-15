. Марина Александрова впервые показала крупным планом лицо подросшей дочки
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Марина Александрова впервые показала крупным планом лицо подросшей дочки

Марина Александрова впервые показала крупным планом лицо подросшей дочки
Звезда сериалов «Екатерина», «Мосгаз», 40-летняя актриса Марина Александрова вместе с семьей провела новогодние каникулы в Марокко. Марина Александрова тщательно скрывает детей от поклонников и прессы. О своих отпрысках актриса старается не распространяться. В начале января А лександрова улетела из России за границу вместе с мужем, режиссером Андреем Болтенко, а также с детьми: 10-летним Андреем и семилетней Екатериной. Артистка сообщила, что находится в Марокко, где посетила город Марракеш, который славится своими дворцами, садами и мечетями.
«Марокко — мятный чай, запах специй, азан (призыв к молитве у мусульман), дома цвета пудры, узкие коридоры Аладдина. Марракеш — это взрыв цвета, солнца, запахов и нашего смеха!» — рассказала Александрова. В личном микроблоге Марина поделилась также редким фото с дочерью Екатериной. Актриса приобняла 7-летнюю дочку так, словно она хотела прижаться подбородком к ее макушке, выразив всю свою материнскую любовь в этом нежном жесте.
Поклонники обратили внимание, что маленькая Катя совсем не похожа на свою именитую маму. «Ваши голубые глаза дети не унаследовали», «Какие вы замечательные», «Такая молодая! Совсем не стареет», «Доча прелесть, но на вас совсем не похожа», «Смугленькая девчонка у вас», - пишут фолловеры. У Кати большие выразительные карие глаза с пушистыми ресничками веером, аккуратный носик и тонкие губки. «Истинное желание этих каникул — быть рядом с семьей 24/7. Удивлялись, болтали, спорили, смеялись, играли и составили семейную карту ценностей, нашли на ней возможные будущие профессии и записали истории для будущих поколений. Да, и катались на верблюдах, а как это было? Мы расскажем внукам», — заключила Александрова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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