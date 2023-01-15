Михаил Шахназаров поглумился над "мыслителем" Дмитрием Назаровым: "Излил Ниагару банальностей"
Недавно звезда "Кухни" Дмитрий Назаров нахваливал сбежавших из страны артистов, чем навлек на себя шквал критики. Не прошел мимо него и писатель Михаил Шахназаров, который нередко высказывается в адрес непатриотично настроенных представителей шоу-бизнеса.
Михаил считает, что подобных критиков действий России хватает и без Назарова, поэтому не стоило ему влезать. Тем более так бесталанно.
Шахназаров отметил, что недавно признанный иноагентом Смольянинов и другие израильские критики справляются лучше, а Дмитрию стоило дальше продолжать заниматься привычным делом. "В Израиле целая бригада "интеллектуалов" сидит. Частушки с гитарой у вас лучше получаются", — написал публицист.
Он считает, что разлад в шоу-бизнесе произошел вовсе не из-за таланта, а сбежавшие часто напоминают Швондера из "Собачьего сердца". "У нас теперь артисты делятся не на плохих и хороших, а на тех кто поддержал или не поддержал власть. И те, кто не поддержал, больно уж напоминают швондеровский домком", — говорит Михаил.
Михаил Шахназаров высмеял желающего воевать на стороне Украины Смольянинова
Ранее публицист также прошелся по иноагенту Артуру Смольянинову, который выразил желание воевать за Украину и стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова. Михаил отметил, что позиция актера выглядит лицемерно: вчера он собирал деньги на лечение российским детям, а сегодня не против, чтобы страна превратилась в радиоактивный пепел.