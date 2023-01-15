. Министр энергетики Катара оценил перспективы возвращения российского газа в Европу

Рано или поздно европейские страны вновь будут экспортировать газ из России, однако для этого должно произойти урегулирование текущей геополитической напряженности. Об этом в ходе выступления на форуме в Объединенных Арабских Эмиратах заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. До 2027 года на мировой рынок едва ли поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут оказаться непростыми для Европы.

"Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию, хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены", - заявил чиновник.

Ранее премьер-министр Саксонии призвал как можно скорее восстановить "Северный поток". В данный момент импорт газа из России не обсуждается из-за боевых действий на Украине. В недалеком будущем, однако, вопрос вновь обретет актуальность для Германии.

По информации Bloomberg, Европа уже потеряла порядка $1 трлн из-за энергетического кризиса. Ситуация на рынке энергоносителей, вероятно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из Соединенных Штатов и Катара. Передышки от высоких цен не будет, прогнозируют аналитики.