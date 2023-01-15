. На строительство пешеходного моста в Новоснежной направят 106 миллионов рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На строительство пешеходного моста в Новоснежной направят 106 миллионов рублей

На строительство пешеходного моста в Новоснежной направят 106 миллионов рублей

В 2023 году в Слюдянском районе Иркутской области построят пешеходный мост через реку Снежную. Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое дано по итогам личного обращения граждан. Реализация проекта находится на особом контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Разработана проектная документация, она получила положительное заключение госэкспертиз — экологической и строительной, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоимость работ составляет 106 миллионов рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов. С состоянием объекта на месте ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Вопросы строительства моста обсудили с жителями, представителями местной администрации и подрядной организации.

Пешеходный мост через реку Снежная построили в 1970-е годы. Он связывает посёлок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. В нём расположены все социальные объекты, аптеки и магазины. Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Для пациентов военного госпиталя в Иркутске приобретут спортивное оборудование
Для пациентов военного госпиталя в Иркутске приобретут спортивное
Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах
Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах
На строительство пешеходного моста в Новоснежной направят 106 миллионов рублей
На строительство пешеходного моста в Новоснежной направят 106
Подруга Вахтанга Кикабидзе рассказала о последних часах его жизни
Подруга Вахтанга Кикабидзе рассказала о последних часах его жизни
Михаил Шахназаров поглумился над "мыслителем" Дмитрием Назаровым: "Излил Ниагару банальностей"
Михаил Шахназаров поглумился над "мыслителем" Дмитрием
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Новая игра доступна бесплатно по Games With Gold на Xbox — Autonauts
Новая игра доступна бесплатно по Games With Gold на Xbox — Autonauts
В Непале раскрыли число жертв крушения самолета
В Непале раскрыли число жертв крушения самолета
Новый трейлер Starfield планируют показать 12 февраля, утверждает инсайдер
Новый трейлер Starfield планируют показать 12 февраля, утверждает
Артем Дзюба нашел себе новый клуб
Артем Дзюба нашел себе новый клуб
Шесть эффективных средств для удаления пятен от дезодоранта с одежды
Шесть эффективных средств для удаления пятен от дезодоранта с одежды

Топ на сегодня

В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение
Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение
Инна Чурикова умерла на 79-году жизни
Инна Чурикова умерла на 79-году жизни
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак
Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак

Еще по теме

В Иркутской области отремонтируют дорогу и построят два моста по поручениям президента
В Усть-Куте начинают реконструкцию моста через реку Кута
Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство детской больницы
В Братске 70 домовладений подключат к новому газопроводу