. На строительство пешеходного моста в Новоснежной направят 106 миллионов рублей

В 2023 году в Слюдянском районе Иркутской области построят пешеходный мост через реку Снежную. Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, которое дано по итогам личного обращения граждан. Реализация проекта находится на особом контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Разработана проектная документация, она получила положительное заключение госэкспертиз — экологической и строительной, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоимость работ составляет 106 миллионов рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов. С состоянием объекта на месте ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. Вопросы строительства моста обсудили с жителями, представителями местной администрации и подрядной организации.

Пешеходный мост через реку Снежная построили в 1970-е годы. Он связывает посёлок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия. В нём расположены все социальные объекты, аптеки и магазины. Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью.