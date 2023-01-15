. Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину

Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину

Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на УкраинуГлава Rheinmetall Паппергер: Украина сможет получить танки Leopard не раньше 2024 года

Немецкая компания вооружений Rheinmetall назвала возможные сроки поставок танков Leopard на Украину. Об этом стало известно журналистам Bild в ходе разговора с главой производителя вооружений Армином Паппергером.

По словам Паппергера, Киев сможет получить танки Leopard не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время. Кроме того, собеседник издания уточнил, что на данный момент у ФРГ есть 22 боевые бронемашины Leopard 2, которые возможно отправить на Украину.

«У нас осталось и около 88 машин Leopard 1, но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен миллионов евро», — подчеркнул глава концерта и добавил, что ремонт продлится почти год, поскольку машины не просто перекрашиваются, но и заново перестраиваются для использования в боевых действиях.

Ранее в январе появилась информация о том, что Великобритания может отправить на Украину боевые танки Challenger 2. По сообщениям СМИ, глава правительства поручил министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели работать с партнерами, чтобы «быстрее продвигаться вперед в поддержке Украины».

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

14 января с улиц Иркутска вывезли 2400 тонн снега
14 января с улиц Иркутска вывезли 2400 тонн снега
Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в стиле будуар
Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в
25 января в Иркутске откроют выставку к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая
25 января в Иркутске откроют выставку к 100-летию со дня рождения
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину
Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard
Со скольки лет подросткам можно красить волосы
Со скольки лет подросткам можно красить волосы
Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве
Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве
Эти 6 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Эти 6 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Львицам – поклонники, а Козерогам – релакс: женский гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Львицам – поклонники, а Козерогам – релакс: женский гороскоп на
В МХТ им. Чехова подтвердили информацию об увольнении Дмитрия Назарова
В МХТ им. Чехова подтвердили информацию об увольнении Дмитрия Назарова
В российском регионе загорелся рынок
В российском регионе загорелся рынок
Россиянам назвали новые способы накопить деньги
Россиянам назвали новые способы накопить деньги

Топ на сегодня

Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение
Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Подборка гифок (25 гифок) - 09.01.2023
Подборка гифок (25 гифок) - 09.01.2023

Еще по теме

Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Польша передаст Украине роту танков Leopard
Более половины танков Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации — СМИ
Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину