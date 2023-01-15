. Новая игра доступна бесплатно по Games With Gold на Xbox — Autonauts





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S сегодня по программе Games With Gold стала доступна новая игра — это Autonauts. Проект подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут заполучить к себе на аккаунт бесплатно до 15 февраля 2023 года.

Autonauts — это симулятор строительства и управления ресурсами. В игре предстоит развивать свой мир. Для этого нужно собирать ресурсы, строить различные сооружения, создавать роботов, менять технологические эпохи и развиваться. Игра предназначена только для одиночного прохождения, в ней нет мультиплеера.

Autonauts

Ваша задача — колонизировать необитаемые планеты. Начните с нуля, добывайте природные ресурсы и создавайте роботов, которых можно научить чему угодно.

Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть геймплей Autonauts в рамках трейлера. Сейчас игра уже доступна по Gold-подписке в Microsoft Store, а с завтрашнего дня ее можно будет забрать бесплатно через раздел на консоли Xbox.

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