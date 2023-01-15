. Новый трейлер Starfield планируют показать 12 февраля, утверждает инсайдер





Команда Xbox в конце января, 25 числа, проведет шоу Developer_Direct, где расскажет о многих играх на первую половину 2023 года от команда Xbox Game Studios и Bethesda. При этом, заранее сообщили, в рамках данного мероприятия не будут говорить про Starfield — для одной из главных игр этого года готовят отдельное шоу.

Согласно данным инсайдера eXtas1s, который неоднократно делился точной информацией, команда Xbox намерена продемонстрировать новый трейлер Starfiled во время супербоула LVII. Как известно, рекламные интеграции в решающем матче Национальной футбольной лиги в США являются одними из самых дорогих, поскольку сам матч привлекает к себе большое внимание. Инсайдер уверен, что Microsoft на супербоул LVII покажет трейлер Starfield, плюс тогда же могут объявить дату отдельного шоу по игре.

Супербоул LVII пройдет 12 февраля 2023 года на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона.