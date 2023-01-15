. Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ

Офицер спецназа заявил, что при зачистке Соледара находят пытающихся скрыться солдат ВСУ

При зачистке Соледара российские военные находят пытающихся скрыться солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай, его цитирует ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что несмотря на то, что город взят под контроль российских вооруженных сил и все находившиеся в нем солдаты ВСУ сдались, при проверке некоторых помещений периодически обнаруживают группы украинских военных.

«Некоторые украинские военные, которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику просто где-то спрятаться», — добавил он, уточнив, что чаще всего для этих целей выбирают технические помещения, такие как чердаки.

Ранее офицер спецназа рассказал о тяжелых городских боях в Соледаре.