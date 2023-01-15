. Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ

Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ

Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУОфицер спецназа заявил, что при зачистке Соледара находят пытающихся скрыться солдат ВСУ

При зачистке Соледара российские военные находят пытающихся скрыться солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай, его цитирует ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что несмотря на то, что город взят под контроль российских вооруженных сил и все находившиеся в нем солдаты ВСУ сдались, при проверке некоторых помещений периодически обнаруживают группы украинских военных.

«Некоторые украинские военные, которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику просто где-то спрятаться», — добавил он, уточнив, что чаще всего для этих целей выбирают технические помещения, такие как чердаки.

Ранее офицер спецназа рассказал о тяжелых городских боях в Соледаре.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ
Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара
В Литве усомнились в возможности появления «Дождя» в эфире страны
В Литве усомнились в возможности появления «Дождя» в эфире страны
Заручиться поддержкой высших сил: три молитвы-защиты от дьявола, Сатаны, бесов и любой другой нечистой силы
Заручиться поддержкой высших сил: три молитвы-защиты от дьявола,
Директор русского театра в Грузии развеял мифы об отношении Кикабидзе к России
Директор русского театра в Грузии развеял мифы об отношении Кикабидзе
Лолита Милявская высказалась о бывшем муже Александре Цекало
Лолита Милявская высказалась о бывшем муже Александре Цекало
ЧП: Блогер поедая просрочку умер от сердечного приступа
ЧП: Блогер поедая просрочку умер от сердечного приступа
Влад Лисовец рассказал о модных трендах 2023 года
Влад Лисовец рассказал о модных трендах 2023 года
Василиса Володина рассказала, кому грозят проблемы на следящей неделе с 16-22.01.23
Василиса Володина рассказала, кому грозят проблемы на следящей неделе
Сергей Довгалюк назначен заместителем губернатора Иркутской области
Сергей Довгалюк назначен заместителем губернатора Иркутской области
Братские росгвардейцы сдали кровь для раненых участников спецоперации
Братские росгвардейцы сдали кровь для раненых участников спецоперации
Россиянам рассказали о погоде в феврале
Россиянам рассказали о погоде в феврале
WWE 2K23 представят в конце января, а релиз игры состоится уже в марте
WWE 2K23 представят в конце января, а релиз игры состоится уже в марте

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак
Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Кабмин утвердил минимальную цену на самолеты Superjet из российских запчастей
Кабмин утвердил минимальную цену на самолеты Superjet из российских
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России

Еще по теме

Военкор рассказал о значении взятия Соледара для российских войск
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара
Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске