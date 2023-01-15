Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ
При зачистке Соледара российские военные находят пытающихся скрыться солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай, его цитирует ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что несмотря на то, что город взят под контроль российских вооруженных сил и все находившиеся в нем солдаты ВСУ сдались, при проверке некоторых помещений периодически обнаруживают группы украинских военных.
«Некоторые украинские военные, которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику просто где-то спрятаться», — добавил он, уточнив, что чаще всего для этих целей выбирают технические помещения, такие как чердаки.
Ранее офицер спецназа рассказал о тяжелых городских боях в Соледаре.