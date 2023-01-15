. От чего нужно избавиться Ракам, чтобы стать счастливее

Все мы появляемся на свет счастливыми, но со временем обрастаем негативными привычками и чертами характера, которые отпугивают счастье и удачу. Астрологи решили рассказать о таких привычках и чертах, свойственных Ракам.

Раки — довольно сильные люди, которые обладают высоким уровнем осознанности. Они знают, чего хотят, к чему стремятся. Это делает их довольно успешными, но если не избавиться от того, что описано далее, одной лишь силы осознанности будет мало.

Пессимистично настроенные люди

Раки часто окружают себя пессимистами, которые заражают их негативной энергией и сомнениями. Чтобы это исправить, необходимо чаще прислушиваться к самим себе и к голосу разума, обращаться за помощью к логике. Ракам нужно перестать слушать слова о том, что какие-то проблемы решить не получится, что с чем-то им попросту не справиться.

Если нет возможности избавиться от таких людей, перестав с ними общаться, нужно просто заставить себя не воспринимать их слова всерьез. Это будет лучшим выбором, если нужно как-то сохранить контакт.

Завышенные ожидания

Ракам часто мешает тот факт, что они вечно ждут чего-то большего от жизни, прилагая при этом минимум усилий со своей стороны. Раки относятся к тем людям, которые порой чрезмерно оптимистичны. Они думают, что на новой работе им удастся быстро стать душой коллектива. Им кажется, что новый бизнес начнет приносить доходы практически сразу, что новый человек в окружении не предаст их при первой возможности.

Ракам нужно срочно избавиться от ожиданий, не основанных вообще ни на чем. Важно следовать логике и стараться доверять лишь голосу разума. Как говорится, нужно ждать лучшего, а готовиться к худшему. Это лучшая стратегия.

Альтруизм

Раки нередко помогают окружающим, за что Вселенная дает им удачу и помогает очищать карму. С другой стороны, помощь Раков своим друзьям и товарищам может выходить за рамки нормальности. Многие представители данного Знака слишком много времени отдают тому, чтобы оказывать поддержку тем, кто может обойтись своими силами.

Раки — довольно странные люди, которые больше помогают друзьям, а не семье. Этот нездоровый альтруизм отчасти объясняется стремлением казаться заботливыми и ответственными. Также Раки порой думают, что если будут помогать всем вокруг, это заставит людей думать, что они сильны. К сожалению, вместо благодарности Раки часто получают обиду второй половинки и детей, а удовольствие от благодарности друзей быстро сходит на нет.

Беспорядок дома

Раков крайне сложно заставить убраться дома. Эти люди спокойно относятся к беспорядку, что часто встает им боком. Дело в том, что при наличии беспорядка и хаоса, положительные энергетические потоки ослабевают, либо полностью упраздняются. Это очень негативно сказывается на настроении и здоровье Раков, ведь они любят быть дома.

Назвать раков ленивыми нельзя. Просто у них есть много других забот, которые они ставят в приоритет. Астрологи настоятельно рекомендуют людям данного Знака находить время для уборки. Если им удастся сделать свой дом чище. Они практически сразу ощутят прилив сил и бодрости.