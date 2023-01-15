. Подруга Вахтанга Кикабидзе рассказала о последних часах его жизни

Подруга Вахтанга Кикабидзе Нана Келаптришвили рассказала, что он умер в реанимации

Вахтанг Кикабидзе умер в реанимации, рассказала его подруга Нана Келаптришвили. Подробностями о последних часах жизни актера она поделилась с MK.RU.

15 января в возрасте 84 лет скончался актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Последние дни он провел в реанимации, рассказала Келаптришвили.

«Вахтанг был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался», — прокомментировала она.

Келаптришвили призналась, что состояние близких покойного актера невозможно передать словами. «Вахтанг переживал непростые времена. Даже на гастролях он через день был вынужден делать диализ. Только на сцене он чувствовал себя прекрасно. От нас ушел великий человек», — добавила собеседница издания.

Вахтанг Кикабидзе снялся в двух десятках фильмов. Самые известные из них — «Мимино», «Не горюй», «Пропавшая экспедиция», «ТАСС уполномочен заявить…».

Ранее продюсер Кикабидзе рассказал, что актер скончался после продолжительной болезни. По словам Рати Абзианидзе, артист долгое время испытывал проблемы со здоровьем.