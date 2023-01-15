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Президент Хорватии назвал цель США и НАТО на Украине

Президент Хорватии назвал цель США и НАТО на УкраинеПрезидент Хорватии Миланович заявил, что США с помощью Украины ведут войну против России

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал цель США и НАТО на Украине. Он заявил, что с помощью украинцев Вашингтон и Североатлантический альянс ведут прокси-войну против России, передает газета Istra24.

Глава государства также добавил, что не видит конечной цели санкций против Москвы. «План не может быть в том, чтобы убрать (президента России Владимира) Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся», — подчеркнул он.

Миланович добавил, что к рестрикциям Соединенные Штаты прибегают во время различных конфликтов. «А мы кем должны быть? Рабами Америки?» — заключил президент.

Ранее хорватский лидер публично отказался считать Украину союзником, выступив категорически против обучения украинских военных на территории республики.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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