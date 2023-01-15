. Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность
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Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность

Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность

Техническая неисправность могла стать причиной крушения самолета ATR 72 в Непале. Об этом сообщило местное издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Непала, передает РИА Новости.

По словам специалиста, погодные условия были благоприятные. Он рассказал, что в самолете заметили пламя, когда он еще находился в воздухе. «Поступила предварительная информация, что самолет разбился по техническим причинам», — сказал он.

Как писала «Парламентская газета», самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился при взлете 15 января у города Покхара в Непале. На борту находилось 72 человека — 68 пассажиров и 4 члена экипажа, в том числе четыре россиянина. По предварительным данным местных властей, в результате катастрофы никто не выжил. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Непала Бидхье Деви Бхандари.


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По материалам: pnp.ru

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