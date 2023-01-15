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Приложение Xbox получает обновление с несколькими новыми возможностями

Приложение Xbox получает обновление с несколькими новыми возможностями


Команда Xbox продолжает развивать не только операционную систему игровой приставки, но и приложения игровой экосистемы на других устройствах. Сейчас развертывается новая версия приложения Xbox (2301.1000) на Windows, которая пока доступна не во всех регионах. Она имеет несколько новых возможностей. Вот изменения, которые ждут игроков в приложении Xbox:



Список установленных игр в боковой панели приложения Xbox теперь выглядит иначе. Он содержит новые функции — игроки получают возможность просмотреть краткую информацию, такую ​​как процент достижений, сколько друзей играет и многое другое.



В библиотеке игр появилось новое контекстное меню. Можно нажать правой кнопкой мыши любую игру в библиотеке, чтобы просмотреть информацию — например размер установки, или выполнить быстрые действия: запуск, просмотр сведений, управление и удаление.



Исправлены некоторые сбои и повышена надежность действий в приложении.

Стоит сказать, что в 2022 году команда Xbox провела серьезную работу над приложением Xbox для Windows — оно стало работать заметно быстрее, тогда как ранее скорость работы подвергалась активной критике со стороны игроков.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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