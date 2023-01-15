. Принц Гарри скрыл самые грязные факты о семье
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Принц Гарри скрыл самые грязные факты о семье

Принц Гарри скрыл самые грязные факты о семье
Принц Гарри признался, что рассказал далеко не все секреты семьи. Скандальных историй у принца хватило бы на две книги. Перед публикацией своих скандальных мемуаров британский принц Гарри выкинул из книги столько дополнительных историй, что из них можно собрать второй том. Об этом опальный королевич рассказал в новом интервью. Первоначальный черновик издания состоял из 800 страниц, но некоторые из его рассказов никогда не предназначались для публикации, а были написаны лишь для того, чтобы соавтор Гарри более глубоко прочувствовал историю принца. Большинство из того, что Гарри удалил перед публикацией, касалось его семьи и конкретно отношений со старшим братом Уильямом.
«Послушайте, за все, что я напишу о ком-то из членов моей семьи, меня разнесут. Я знал, что иду на это. Но невозможно рассказать мою историю без них, потому что они играют в ней очень важную роль», — цитирует принца Гарри издание The Telegraph. «Но есть некоторые вещи, которые произошли между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир узнал. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь простят меня». В том же интервью Гарри отметил, что готов простить Уильяма за все, если тот сядет и поговорит с ним по-человечески. А еще извинится перед его многострадальной женой-американкой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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