. Раненых бойцов положат в гражданские больницы
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Раненых бойцов положат в гражданские больницы

Раненых бойцов положат в гражданские больницы

К 15 января Минздрав и Минобороны России должны будут проработать вопрос и представить предложения о возможности использования больниц, подведомственных Минздраву, для оказания медпомощи людям, участвовавшим в специальной военной операции.

Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам прошедшей 25 ноября 2022 года встречи с матерями военнослужащих — участников СВО.

Речь идет как о лечении в стационарных условиях, так и о реабилитации.


Общаясь с женщинами, глава государства отметил, что гражданские больницы можно подключать к реабилитации получивших ранения бойцов. Владимир Путин уточнил, что и военные госпитали в стране заполнены только на 38 процентов, однако, по его словам, у гражданской системы здравоохранения есть готовность и желание работать с ранеными военными.

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По материалам: pnp.ru

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