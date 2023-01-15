. Раненых бойцов положат в гражданские больницы

К 15 января Минздрав и Минобороны России должны будут проработать вопрос и представить предложения о возможности использования больниц, подведомственных Минздраву, для оказания медпомощи людям, участвовавшим в специальной военной операции.

Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам прошедшей 25 ноября 2022 года встречи с матерями военнослужащих — участников СВО.

Речь идет как о лечении в стационарных условиях, так и о реабилитации.





Общаясь с женщинами, глава государства отметил, что гражданские больницы можно подключать к реабилитации получивших ранения бойцов. Владимир Путин уточнил, что и военные госпитали в стране заполнены только на 38 процентов, однако, по его словам, у гражданской системы здравоохранения есть готовность и желание работать с ранеными военными.