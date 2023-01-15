. Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье

Рогов: четыре мирных жителя погибли при ударе ВСУ по городу Пологи в ЗапорожьеСюжетРакетные удары по Украине:

Четыре мирных жителя погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Пологи в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в результате обстрела повреждены здание администрации и продуктовый магазин.

Он уточнил, что на данный момент известно, что еще пять человек получили тяжелые ранения.

28 декабря украинские силы подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области. А 30 декабря ВСУ обстреляли Энергодар и окрестности.