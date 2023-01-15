. Раскрыты детали атаки дрона ВСУ на энергоподстанцию в Брянской области

Mash: одну из сброшенных на энергоподстанцию под Брянском гранат накрыл собой охранник

Во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию в Брянской области всего было сброшено две гранаты. О подробностях случившегося стало известно Mash, об этом говорится в Telegram-канале издания.

По его данным, Украина атаковала одну из крупнейших электроподстанций региона, которая снабжает два района Брянска. Первая сброшенная граната не разорвалась, вторую накрыл собой охранник.

Мужчина пострадал, в настоящее время он находится в реанимации. Других данных о его состоянии пока нет.

14 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВСУ в Брянской области. По словам губернатора граничащего с Украиной региона Александра Богомаза, над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка У», никто не пострадал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.