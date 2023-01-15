. Разбившаяся на самолете в Непале россиянка ждала ребенка: "Сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки"
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Разбившаяся на самолете в Непале россиянка ждала ребенка: "Сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки"

Разбившаяся на самолете в Непале россиянка ждала ребенка: "Сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки"

Сегодня стало известно о крушении пассажирского самолета в Непале. На борту летело 72 человека, четверо из которых были россиянами. Одной из них оказалась 33-летняя блогерша из Москвы Елена Бандуро.

Издание "Комсомольская правда" связалось с сестрой погибшей, Ксенией. "Вчера говорили с ней. Все было хорошо, рассказывала о впечатлениях, о планах на отдых. В 04:59 по московскому времени написала мне: "Доброе утро, в Непале 7:44. Я иду в зону аэропорта, теперь у меня перелет до города Покхара", — рассказала ей Елена незадолго до трагедии.


Ксения рассказала, что Елена занималась маркетингом в социальных сетях и в последнее время жила в Казахстане, работая на удаленке. Девушка очень любила путешествовать и делилась с подписчиками каждым впечатлением.

Одной из последних новостей от Бандуро было то, что она ждет ребенка. "На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку", — рассказывает сестра погибшей.

По последним данным от непальских СМИ, кто-то на борту смог выжить. Близкие Елены сейчас пытаются с ней связаться, а также бегают по моргам и больницам Непала в попытке найти ее. Пока никаких результатов нет, но они верят в чудо.

Число выживших и их личность не уточняются. Из-под завалов уже удалось извлечь тела 29 человек. Еще 14 тел сейчас находятся в ущелье реки Сети, спасатели пытаются их достать.

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По материалам: uposters.ru

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