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Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве

Россиянам пообещали аномально теплую погоду в МосквеМетеоролог Позднякова: 19 января в Москве может войти в тройку самых теплых в истории

В четверг, 19 января, температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы, что практически побьет температурный рекорд. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Поздняковой, 19 января войдет в топ-3 или «даже займет второе место по теплу». Максимум для этого дня составляет 6,3 градуса тепла, и наблюдался он в 2007 году, подчеркнула специалист. Отмечается, что в остальные дни аномальных показателей не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до 63 градусов в Якутии в ближайшие пять дней. Также в отдельных районах Красноярского края ожидаются морозы до 22 градусов, в Оренбургской и Пензенской областях столбики термометров опустятся до 26-30 градусов мороза.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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