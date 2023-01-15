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Россиянам рассказали о погоде в феврале

Россиянам рассказали о погоде в февралеГидрометцентр: в Поволжье, Черноземье и на юге страны в феврале будет холоднее нормы

В феврале в Поволжье, Черноземье, в европейской части и на юге страны будет холоднее нормы. «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр рассказала россиянам, какую погоду ожидать в последний месяц зимы.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на европейской территории страны, а также в Поволжье, в Черноземье и на юге погода в феврале будет холоднее нормы. Ниже средних значений градусник опустится в в Белгородской, Брянской и Курской областях, в Ростовской области и некоторых районах Краснодарского края. Холодной будет и в новых регионах РФ — Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, добавила Паршина.

По прогнозам синоптиков, будет холоднее обычного на Урале (ночью до минус 20°C), юге Омской и Тюменской областей, в Хабаровском крае, Сахалине и Приморье. В феврале в густонаселенных регионах юга Западной Сибири ночью шкалы термометров будут опускаться до отметки минус 20 °C, днем — до минус 10°С.

В Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Астрахани февраль также будет суровым, сообщает Паршина. В последний месяц зимы в центральных областях страны будет днем от минус двух до минус семи градусов, а ночью — до минус одиннадцати градусов.

Жителям Поволжья в феврале придется пережить морозы до минус 25 градусов. Но теплее обычного последний месяц зимы будет в Ленинградской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областях, где ночью столбики термометров покажут минус 10 градусов, а днем — минус два.

Ранее жители поселка Ессей в Красноярском крае жаловались на 75-градусные морозы. Они рассказывали, что такая температура «разламывает» голову.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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