. Сергей Довгалюк назначен заместителем губернатора Иркутской области
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Сергей Довгалюк назначен заместителем губернатора Иркутской области

Сергей Довгалюк назначен заместителем губернатора Иркутской области

В январе заместителем губернатора Иркутской области назначен Сергей Довгалюк. Ранее он занимал должность заместителя председателя регионального правительства. В сфере ответственности Сергея Довгалюка – восстановление города Кировска Луганской Народной Республики, оказание гуманитарной поддержки его населению.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вступило в силу распоряжение главы региона о распределении обязанностей между губернатором, его заместителями и заместителями председателя правительства региона. Утверждение нового распределения обусловлено внесением поправок в устав Иркутской области и кадровыми решениями главы региона.

В соответствии с документом, губернатору подчиняются аппарат губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области, региональная служба государственного финансового контроля, управление делами губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

У главы региона пять заместителей. Должность первого заместителя занимает Роман Колесов. Он курирует организацию и координацию мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий ЧС, занимается организацией взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и территориальных органов МВД, МЧС, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов. Также в его ведении – организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, мероприятий по защите прав граждан — участников долевого строительства, участие в координации международных связей региона.

Заместитель губернатора Иркутской области по внутренней политике Андрей Бунев взаимодействует с сенаторами, депутатами Госдумы, Заксобранием Иркутской области, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными и религиозными объединениями. Также он курирует организацию выборов и референдумов, занимается организацией деятельности Регионального совета Иркутской области и обеспечением официального интернет-представительства губернатора Иркутской области в социальных сетях.

Заместитель губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев руководит работой администрации округа, содействует проведению выборов и референдумов на его территории; занимается вопросами развития казачества в Иркутской области; поддержкой садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ региона. Заместитель губернатора по вопросам безопасности отвечает за вопросы мобилизационной подготовки, противодействия терроризму и экстремизму, координацию деятельности антинаркотической и антитеррористической комиссий, комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, проводит координационные совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской области, взаимодействует с региональными управлениями правоохранительных, судебных и таможенных органов. Заместители губернатора не входят в состав регионального правительства, подчиняются только главе региона.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев непосредственно координирует и контролирует деятельность министерства финансов Иркутской области, оперативной группы по вопросам мобилизации экономики региона. Через заместителей обеспечивает реализацию политики и полномочий субъекта РФ во всех отраслях экономики.

У председателя правительства семь заместителей. Должность первого зама занимает Руслан Ситников. В его ведении – региональные министерства имущественных отношений; регулирования контрактной системы в сфере закупок; труда и занятости; экономического развития и промышленности; служба архитектуры; службы потребительского рынка и лицензирования; агентство по туризму. Руслан Ситников обеспечивает вопросы системного развития проектной деятельности в Иркутской области.

Заместитель председателя правительства Валентина Вобликова контролирует деятельность региональных министерств здравоохранения; образования; социального развития, опеки и попечительства. Георгий Кузьмин контролирует деятельность региональных министерств культуры; молодежной политики; природных ресурсов и экологии; спорта; службы государственного экологического надзора; службы по охране и использованию объектов животного мира, службы по охране объектов культурного наследия. В его ведении – вопросы восстановления окружающей среды, в том числе – ликвидации накопленного вреда на территории Усолья-Сибирского и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев координирует деятельность регионального министерства строительства, службы государственного жилищного и строительного надзора, службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Должности еще трех заместителей председателя правительства области пока вакантны. Один из них будет курировать деятельность региональных министерств жилищной политики и энергетики; транспорта и дорожного хозяйства, службы по тарифам Иркутской области. Второй – региональных министерства цифрового развития и связи; службы записи актов гражданского состояния; агентства по обеспечению деятельности мировых судей, архивного агентства. Третий – деятельность региональных министерства лесного комплекса, сельского хозяйства и службы ветеринарии.

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По материалам: irk

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