. Шесть эффективных средств для удаления пятен от дезодоранта с одежды

Дезодорант — верный помощник в борьбе с неприятным запахом пота. Но чем-то всегда приходится жертвовать, например, одеждой. Она портится, если на ней остаются разводы от этого средства. К тому же их очень сложно удалить. Обычный порошок редко справляется с задачей, будь то ручная стирка или машинная. Но существуют лайфхаки, помогающие эффективно удалять пятна от дезодоранта с одежды.

Как удалить пятна от дезодоранта с одежды

С помощью лимонного сока

Это отличное средство для свежих, не засохших пятен. Кислота фрукта, впрочем, может быть опасна для некоторых тканей, особенно черного цвета и других темных оттенков. Поэтому для начала следует капнуть лимонным соком в незаметном месте, чтобы проверить его воздействие на волокна, и лишь после, если все нормально, приступать к обработке участка подмышками.

Для этого разрежьте лимон пополам и выдавите сок половины цитруса на пятно. Через 10 минут прополощите вещь под водой обычным способом.





Капроновыми колготками

Мало кто слышал об этом методе. Но он очень интересен тем, что даже не нужно смачивать одежду. Достаточно взять старые капроновые колготки и хорошо потереть ими застарелое пятно.

С помощью хозяйственного мыла

Для этого лайфхака вам понадобится маленький обмылок, для того чтобы его натереть на терке, и обычный кусок для намыливания. Участок одежды, который испачкан дезодорантом, натрите хозяйственным мылом и положите вещь в воду, в которой предварительно растворили натертый обмылок. Через полчаса прополощите вашу одежду.

Средством для мытья посуды

Подойдет не каждое средство для мытья посуды, а только то, в составе которого есть глицерин. Он эффективно борется и со следами от дезодоранта, и непосредственно с самими пятнами пота. Просто нанесите на него средство перед стиркой толстым слоем и оставьте на час.

С помощью аспирина

Обычный аспирин (ацетилсалициловая кислота), который вы можете купить в ближайшей аптеке — отличное средство для борьбы с пятнами от дезодоранта. Возьмите 2 таблетки и измельчите их для растворения в воде. Достаточно 70 мл жидкости. Загрязненное место поместите в воду с аспирином. Можно дополнительно потереть пятно старой зубной щеткой. Затем оставьте вещь в растворе на пару часов.

Уксусом





Обычный столовый уксус способен побороть и желтые пятна от пота, и белые разводы от антиперспиранта. Смочите обычный косметический ватный диск в уксусе и промокните им пятно. Достаточно подержать 10 минут и смыть теплой водой. Но будьте осторожны: уксус может испортить белую одежду.