. Со скольки лет подросткам можно красить волосы

В подростковом возрасте дети частенько хотят выделиться из толпы, поэтому отдают предпочтение яркому окрашиванию волос. Речь идет не только о девочках, но и о парнях, которые вовсе не против зеленых прядей. Многие родители часто повышают тон и начинают убеждать детей в обратном. Но такой явный запрет приводит только к тому, что подросток еще больше захочет сделать задуманное.

Можно ли подросткам красить волосы

Главное, не кричать на своего ребенка и не пытаться отговаривать. Вместо этого можно попробовать спокойно поговорить с чадом и объяснить, как окрашивание может навредить волосам. Если после общения ребенок все равно хочет покрасить их, то данную процедуру надо делать только в салоне. Лучше довериться мастеру-профессионалу.





Если не уделить данной процедуре должное внимание и попасть в руки плохого специалиста, могут возникнуть сложности. В результате это приведет к выпадению волос.

Трихолог Татьяна Егорова заявила, что в юном возрасте все же не стоит красить их, иначе есть вероятность, что появится кожный дерматит. Помимо этого, важно учитывать аллергическую реакцию, которая может быть у ребенка на краску.

Если все же подросток настроен серьезно и его никак не отговорить, то важно выбирать проверенную парикмахерскую. Можно расспросить о хороших мастерах у знакомых и друзей или посмотреть отзывы в Интернете. Также важно убедиться в том, что специалист в своей работе использует только качественные материалы.

Какое окрашивание не навредит волосам

Нет четкого ответа на вопрос, со скольки лет можно красить волосы ребенку. Некоторые подростки и вовсе не хотят экспериментировать. Однако есть и такие, которые уже решились и не хотят слушать своих родителей, которые пытаются их отговорить.





Трихолог Татьяна Егорова считает, что можно попытаться найти компромисс, другими словами, покрасить волосы ребенку без вреда. Речь идет о специальных мелках, тониках, туши или пенке, которые не содержат аммиак и другие химические вещества, способные разрушить структуру волос.

Такие спецсредства имеют косметический эффект, который окрашивает пряди волос только на время. После первого мытья головы оно смоется, но затем можно будет повторить процедуру. Вниманию родителей и детей представлена большая цветовая палитра, поэтому с выбором проблем не возникнет.