. Создатели Tunic: про плюсы и минусы подписки Game Pass для разработчиков





Команда Xbox не раскрывает подробностей о взаимодействии с разработчиками при добавлении их игр в подписку Game Pass. Но известно, что разработчики (или издатель) получают определенную сумму за добавление игры в подписку на фиксированный срок, после чего соглашение может быть продлено, а авторы проекта могут получить еще и дополнительные выплаты при достижении определенных результатов.

На заре подписки Game Pass инди-разработчики, проекты которых оказывались в Game Pass, были в восторге от сотрудничества с Microsoft. Они отмечали, что команда Xbox зачастую дает возможность полностью окупить разработку, при добавлении игры в Game Pass, и это их полностью устраивало. Но, похоже, что сейчас ситуация складывается несколько иначе.

Генеральный директор Finji (авторы Tunic) Бека Салтсман выражает опасение по поводу развития подписок (в интервью gamesindustry). По ее словам, в ближайшее время небольшие команды разработчиков могут стать менее интересны корпорациям, которые добавляют игры в подписки:

Из-за сужения и консолидации отрасли за последние два года и того, что многие компании просто принадлежат службам подписки, я обеспокоена тем, что мы им [компаниям] скором может не понадобиться, поскольку библиотеки игр уже такие большие, а компании такие плодовитые.

По мнению Беки, превращение игроков-покупателей в игроков-подписчиков не выгодно для небольших студий:

Потому что, если мы превратим покупающее население в подписное, это означает, что мы [инди-студии] должны полагаться на плату за подписку и выкупы игр в подписку. И в целом выкупы игр в подписку не окупают годы разработки команды, если только ваша команда не очень маленькая […] Подписки — это и круто, и пугающе одновременно, и все может быть по-разному. И я больше всего беспокоюсь за небольшие инди-команды, которые, возможно, не закрепились на первых порах в качестве именитых создателей, что у них может не хватить сил и денег, чтобы сделать больше одной игры.

Солтсман говорит, что большинство людей, принимающих решения о том, какие игры выбрать для подписок являются «просто поклонниками игр» и ищут нечто большее, чем вклад в итоговую прибыль, но это может быть временной ситуацией: «Мы не можем игнорировать тот факт, что это огромные компании, которыми управляет множество людей, просматривающих электронные таблицы».

Напомним, Tunic и сейчас доступна в подписке Game Pass. Игра вышла в прошлом году и получила хорошую критику — ее оценки выше 85 баллов из 100 на сайтах-агрегаторах рецензий.