. Стало известно о планах Лондона поставить Киеву ударные вертолеты

Mirror: Великобритания планирует передать Украине ударные вертолеты Apache

Великобритания планирует отправить на Украину ударные вертолеты Apache, оснащенные ракетами Hellfire. О планах Лондона стало известно газете Mirror.

Высокопоставленный источник в оборонном секторе сообщил журналистам, что Киев получит от Лондона до четырех Apache. Ожидается, что эти поставки «изменят правила игры» в украинском конфликте.

«Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — полагает источник.

Собеседник газеты добавил, что речь идет о Apache AH64 E — самой современной вертолетов, которые способны за секунды уничтожить несколько целей. Каждый из них может быть оснащен до 16 противотанковыми ракетами Hellfire, 30-мм автопушкой и 76 70-мм ракетами Hydra.

Издание добавляет, один Apache стоит порядка 70 миллионов фунтов стерлингов (85,6 миллиона долларов). Ожидается, что Киев получит вертолеты вслед за танками Challenger 2.

Ранее Великобритания анонсировала передачу Украине 14 танков Challenger 2. Вслед за ними Киеву планируется поставить около 30 больших самоходных гаубиц AS90.