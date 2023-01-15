. Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
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Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург

Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Врач рассказал секреты певца Филиппа Киркорова. Врач Тимур Хайдаров рассказал о кардинальном преображении своего звездного клиента. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров в конце декабря сообщил, что решился лечь под нож хирурга ради еще более эффектной внешности. В этом году Филиппу Киркорову исполнится 56 лет, и в свой день рождения поп-король хочет блистать на сцене.
Как выяснилось, пока состоялся только первый этап преображения. Впереди еще один, ради которого Филипп Киркоров похудел на 12 килограммов. По настоянию своего пластического хирурга Тимура Хайдарова. «Нас ждет еще один этап преображения, скоро вы все увидите сами. Филипп — большой молодец. Он решился на такую трансформацию и не скрывает этого. Конечно, он делает это не только для себя, но и для своих поклонников, чтобы порхать и сиять на сцене. Была проведена большая комплексная работа. Все говорят, что изменилось лицо. Открою секрет: изменился взгляд. Теперь это взгляд счастливого человека! К слову, после операции Филипп выполнял мои строгие рекомендации и похудел на 12 кг», — рассказал Тимур Хайдаров «Super.ru».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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