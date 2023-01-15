Турция допустила более напряженные отношения со Швецией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать гораздо более напряженными, если Швеция не начнет принимать меры в отношении сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Его слова приводит РИА Новости.
«Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными», — сказал турецкий лидер.
Он добавил, что акции РПК проходят не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии. «К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, как Турция, мы будем определять свое отношение к ним соответствующим образом», — отметил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Анкара возбудит дело за акцию в Швеции, которая была направлена против турецкого президента. Отмечается, что в ходе митинга звучали оскорбительные заявления по отношению к Эрдогану. Кроме того, на той же акции на столбе у местной ратуши повесили за ноги куклу, напоминающую главу Турции.