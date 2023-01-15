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Турция допустила более напряженные отношения со Швецией

Турция допустила более напряженные отношения со ШвециейПрезидент Турции Эрдоган заявил, что отношения со Швецией могут стать более напряженными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать гораздо более напряженными, если Швеция не начнет принимать меры в отношении сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Его слова приводит РИА Новости.

«Если они не примут меры против этой ситуации, наши отношения со Швецией могут стать гораздо более напряженными», — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что акции РПК проходят не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии. «К сожалению, эти террористические организации продолжают фигурировать во всех из них. Конечно, как Турция, мы будем определять свое отношение к ним соответствующим образом», — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Анкара возбудит дело за акцию в Швеции, которая была направлена против турецкого президента. Отмечается, что в ходе митинга звучали оскорбительные заявления по отношению к Эрдогану. Кроме того, на той же акции на столбе у местной ратуши повесили за ноги куклу, напоминающую главу Турции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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