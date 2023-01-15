. Twitter нашел способ вернуть рекламодателей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Twitter нашел способ вернуть рекламодателей

Twitter нашел способ вернуть рекламодателейWSJ: Twitter предлагает компаниям бесплатную рекламу на фоне ухода брендов с платформы

Руководство социальной сети Twitter предлагает компаниям бесплатную рекламу на фоне ухода брендов с платформы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что компания начала предлагать рекламодателям компенсацию рекламных расходов на сумму до 250 тысяч долларов. В соответствии с электронными письмами Twitter, до 28 февраля на размещение рекламы на платформе должны потратить 500 тысяч долларов.

По данным газеты, рекламодатели могут использовать денежные средства для покупки продвигаемых постов во время Суперкубка NFL.

В ноябре газета Financial Times сообщила, что многие крупные рекламодатели заявили о временном отказе от публикации рекламы в Twitter из-за непредсказуемости действий бизнесмена Илона Маска в отношении приобретенной им компании.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Twitter нашел способ вернуть рекламодателей
Twitter нашел способ вернуть рекламодателей
Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавируса
Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавируса
В Британии объявили о «шквале дипломатической активности» для помощи ВСУ
В Британии объявили о «шквале дипломатической активности» для помощи
6 главных причин неудач: что мы делаем не так, отпугивая счастье
6 главных причин неудач: что мы делаем не так, отпугивая счастье
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется есть утром натощак
Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023

Топ на сегодня

Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном сближении России и Израиля
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном
Вечером 13 января в поселке Оса горело кафе
Вечером 13 января в поселке Оса горело кафе

Еще по теме

Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска
L'oreal опровергла отказ от рекламы в Twitter из-за политики Маска
Состояние Маска упало после покупки Twitter
Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из App Store