. В честь выхода второй части «Аватара»: 15 фильмов, которые длятся вечность, но их точно стоит посмотреть

Сидеть в кинотеатре по три часа — дело не из лёгких, поэтому приятным такое испытание могут сделать весёлая компания, удобные сиденья и высокое качество фильма. Сконцентрируемся на последнем.

Прямо сейчас многие люди на нашей планете высиживают 192-минутный сиквел «Аватара», и судя по оценкам зрителям такой опыт приходится им по душе. Вообще в истории кино было достаточно случаев, когда сестрой таланта становился кто угодно, но только не краткость.

Раз сегодня речь пойдёт о хороших, но очень длинных картинах, не будем долго задерживать вас вступлением. В эту подборку мы взяли общепризнанные хиты, длящиеся более 3 часов (то есть от 180 минут и больше), отметив их оригинальную длительность и, если есть, длительность режиссёрской версии.

А ещё мы оставили за пределами подборки 183-минутный шедевр «Белый Бим Чёрное ухо», так как к его хронометражу следует прибавить ещё часа три зрительских рыданий уже после окончания фильма. А это досуг не для каждого.

Аватар: Путь воды (2022)

Длительность: 192 минуты.

Кинопоиск: 7.9; IMDb: 7.9

Очень красиво и очень долго — более-менее консенсусное мнение зрителей, которые уже успели посмотреть долгожданный эпический, фантастический и приключенческий долгострой Джеймса Кэмерона. Но посмотреть его стоит обязательно!

Как и эти крайне продолжительные картины прошлых лет.

Волк с Уолл-стрит (2013)

Длительность: 180 минут.

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.2

Три часа лучшего Ди Каприо, которого когда-либо видел этот мир!

Танцующий с волками (1990)

Длительность: 181 минута (режиссёрская версия: 236 минут).

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.0

Лейтенант американской армии времён Гражданской войны три часа заводит знакомство с индейцами.

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Длительность: 184 минуты.

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.1

Нарезая салаты 31 декабря можно и не обратить внимание, насколько долго длится романтическая разборка москвича и ленинградки в главном новогоднем фильме СССР.

Охотник на оленей (1978)

Длительность: 184 минуты.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5

Жизнь нескольких американцев русского происхождения до, во время и после войны во Вьетнаме, показанная за три с небольшим часа. Идеальный хронометраж, чтобы продемонстрировать, как после отличается от до.

Зелёная миля (1999)

Длительность: 189 минут.

Кинопоиск: 9.1; IMDb: 8.6

Один из самых любимых фильмов жителей планеты Земля. Эти три с небольшим часа истории про чудо в блоке смертников должен преодолеть каждый.

Ганди (1982)

Длительность: 191 минута.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.0

Махатмы Ганди на протяжение трёх часов мирным путём освобождает народ Индии от британцев.

Титаник (1997)

Длительность: 195 минут (режиссёрская версия: 220 минут).

Кинопоиск: 8.4; IMDb: 7.9

В реальности после столкновения с айсбергом корабль тонул 2 часа 40 минут. Но в фильме нужно ещё и персонажей раскрыть — на то и получается.

Список Шиндлера (1994)

Длительность: 195 минут.

Кинопоиск: 8.8; IMDb: 9.0

Чёрно-белый шедевр Стивена Спилберга про немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, который за 3 часа 15 минут экранного времени спас около 1200 евреев во время Холокоста.

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Длительность: 201 минута (режиссёрская версия: 263 минуты).

Кинопоиск: 8.7; IMDb: 9.0

Завершающий фильм самой главной фэнтезийной кинотрилогии всех времён. За три часа и двадцать одну минуту можно и короля вернуть, и Кольцо Всевластия в лаве утопить, и на орлах полетать, и Минас-Тирит от орков отбить. И причём делать всё это крайне неторопливо.

Крёстный отец 2 (1974)

Длительность: 202 минуты.

Кинопоиск: 8.5; IMDb: 9.0

Тут вам не одна, а целых две истории о двух поколениях семьи Корлеоне. Потому фильм и длится как два фильма.

Семь самураев (1954)

Длительность: 207 минут.

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.6

Семеро самураев сначала готовят натерпевшихся крестьян к обороне их деревни от банды вооружённых разбойников, а потом вступают в отчаянное сражение. Три с половиной часа легендарного зрелища.

Бен-Гур (1959)

Длительность: 212 минут.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1

Классический голливудский пеплум — то есть эпический жанр кино, который подразумевает наличие библейского сюжета, размах и, конечно же, большую продолжительность.

Два друга, римский трибун Мессала и иудей Иуда Бен-Гур, не виделись с детства и встречаются после долгой разлуки уже взрослыми людьми. Что может пойти не так? Как раз последствия этой встречи Бен-Гур и расхлёбывает большую часть хронометража в три с половиной часа.

Лоуренс Аравийский (1962)

Длительность: 216 минут.

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.3

3 часа 36 минут, вдохновившие Стивена Спилберга стать режиссёром. Фильм повествует о британском разведчике Томасе Эдварде Лоуренсе, который возглавил партизанскую войну арабов против Османской империи во время Первой мировой войны.

Однажды в Америке (1983)

Длительность: 229 минут (режиссёрская версия: 251 минута).

Кинопоиск: 8.3; IMDb: 8.3

Криминальная классика от Серджио Леоне, который снял целый сезон сериала, но забыл разбить его на эпизоды. За почти что четыре часа нам покажут историю четырёх товарищей, начинающуюся с 1920-х годов и заканчивающуюся 1968 годом.

Унесённые ветром (1939)

Длительность: 238 минут.

Кинопоиск: 8.4; IMDb: 8.2

Легендарная мелодрама, развивающаяся на фоне Гражданской войны в США. При учёте инфляции, «Унесённые ветром» до сих пор остаются самым кассовым фильмом всех времён. Любые числа, связанные с этим фильмом, огромные, в том числе его продолжительность в 3 часа 58 минут.

Итого 3196 минут или 53 с половиной часа. Такой порции фильмов вам хватит на весь год, и о потраченном времени вы точно не пожалеете!

А пока вы не начали всё это смотреть, ознакомьтесь с нашим интереснейшим постом про случаи, когда один и тот же актёр умудрялся исполнять две разных роли, героя и злодея, в одном и том же фильме. Это по-настоящему уникальные фильмы!