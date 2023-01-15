. В МХТ им. Чехова подтвердили информацию об увольнении Дмитрия Назарова

Замдиректора Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил об увольнении народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жены из театра. Решение было принято после разговора актера с художественным руководителем Константином Хабенским.

"По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву", – отметил Верник в интервью РИА Новости.

Утром субботы сам Назаров назвал новость об увольнении фейком, однако подтвердилась именно первоначальная информация.

"Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

"Московский комсомолец" писал, что Назаров был уволен после выхода в сети интервью, в котором артист с женой по видеосвязи резко раскритиковал действия руководства РФ на Украине. В российских регионах, в свою очередь, начали отменять постановки с участием Назарова. Например, в Нижнем Тагиле были сняты афиши спектакля "Корень любви", где артист играет главную роль.

Дмитрий Назаров – актер театра и кино, популярный телеведущий. Выступая за кадром, артист озвучил персонажей порядка 20 мультфильмов. В его фильмографии свыше 40 фильмов и сериалов, а самой широко известной ролью Назарова стала роль шеф-повара Виктора Баринова в комедийном телесериале "Кухня" (2012-2016).

Ранее в Государственной думе предложили сформировать "черный список" артистов и включить в него деятелей культуры и искусства, которым будет запрещено посещать культурные площадки и участвовать в проектах с государственным финансированием.