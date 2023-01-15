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В Петербурге сгорела квартира российских блогеров

В Петербурге сгорела квартира российских блогеровКвартира блогеров Дани и Лерчика сгорела в Санкт-Петербурге из-за плохой проводки

Квартира, в которой проживали российские блогеры Даня и Лерчик, сгорела в Санкт-Петербурге. Об этом сами знаменитости рассказали журналистам РЕН ТВ.

Известно, что возгорание в многоквартирном доме, расположенном в поселке Металлострой, произошло в ночь на воскресенье, 15 января. Выяснилось, что причиной ЧП стала плохая проводка, от которой огонь перебросился на потолок, после чего пламя охватило все комнаты.

По словам владелицы жилища, никто из ее семьи не пострадал. Популярных инфлюэнсеров и их детей отвезли в больницу для проведения осмотра. «Мы не пострадали. Квартира сгорела, но мы здоровы», — подчеркнула Лерчик.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Новосибирске двое детей заживо сгорели в квартире из-за няни, ушедшей в салон красоты. Расследованием гибели детей занимаются следователи, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Было возбуждено уголовное дело.

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По материалам: lenta.ru

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