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В России подорожали телевизоры

В России подорожали телевизорыПродавцы электроники в России заявили о среднем подорожании телевизоров на 10 процентов

Российские продавцы электроники заявили о среднегодовом росте цен на телевизоры на 10 процентов. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РБК.

По данным издания, в первую очередь подорожание произошло за счет дорогих моделей. На базовый ассортимент цены к концу года, наоборот, снизились, отыграв весеннее удорожание. В «Ситилинке» отметили, что в среднем цена телевизора за прошлый год выросла на 13%.

По оценке Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди членов которой — Sony, Huawei, Intel.), в среднем цена на телевизоры могла вырасти на 10%, но на часть ассортимента показатель в итоге вернулся к уровням начала года. В ассоциации связали это с перераспределением долей производителей — увеличением продаж у менее популярных и известных ранее брендов, а также собственных торговых марок.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно судиться с продавцами электроники. Количество исков к ним существенно выросло со стороны как физических, так и юридических лиц.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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