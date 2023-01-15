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В сети раскритиковали женщину за неадекватную реакцию на сюрприз мужа

В сети раскритиковали женщину за неадекватную реакцию на сюрприз мужаПользователь Reddit подарил жене цветы и нарвался на ее неадекватную реакцию

Пользователь популярного форума Reddit под ником Adventurous_Object67 рассказал, что подарил жене цветы, но нарвался на неадекватную реакцию на сюрприз. В комментариях похвалили заботливого мужа и раскритиковали неблагодарную женщину.

Мужчина рассказал в сети, что своим подарком хотел подбодрить и поддержать супругу, переживающую трудности. Он решил подарить ей бутылку вина и букет цветов. Но розы и тюльпаны он посчитал банальными, поэтому выбрал гвоздики.

«Сначала она обрадовалась, увидев меня. Но, разглядев букет, проворчала себе под нос: "Конечно, ты сорвал эти цветы", — пожаловался на жену обиженный муж. — Я поинтересовался, что она имеет в виду. Но жена лишь ответила, что это цитата, которую я не понимаю».

Странная реакция супруги на подарок не давала покоя. И вечером мужчина вновь спросил, что имела в виду его любимая. Она ответила, что это отсылка к сериалу «Секс в большом городе», в котором гвоздики описывают скучные цветы.

«Я понимаю, что она неблагодарная, но все же чувствую себя виноватым», — заключил мужчина.

В комментариях разгорелся жаркий спор из-за этой истории. «Причина, которую она привела, глупа, но это не значит, что он не облажался. Мне было бы обидно, если бы мой муж был таким глупым», «Я люблю розы и тюльпаны. Я люблю все цветы, даже гвоздики. Иногда муж покупает мне цветы, которые не обязательно мне нравятся. Например, однажды он купил смешанный букет цветов на День святого Валентина, потому что розы быстро вянут», — выразила свое мнение пользовательница под ником PrivateEyes2020.

Ранее пользователи Reddit назвали самые обидные комплименты. В некоторых их них посетители форума сети увидели скрытую критику.

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По материалам: lenta.ru

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