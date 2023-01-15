. В Шебекино после обстрела ВСУ повреждены торговые ряды
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В Шебекино после обстрела ВСУ повреждены торговые ряды

В Шебекино после обстрела ВСУ повреждены торговые ряды

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела, нанесенного украинскими военными, в городе Шебекино повреждены торговые ряды.

«Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как писала «Парламентская газета», 11 января Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал, осколками снаряда выбиты окна в 5 частных домовладениях, посечены заборы и входные двери.


# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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