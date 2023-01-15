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Вахтанг Кикабидзе много лет боролся с тяжелыми болезнями

Вахтанг Кикабидзе много лет боролся с тяжелыми болезнями
Легендарный актер Вахтанг Кикабидзе покинул этот мир. Звезда «Мимино» ушел из жизни сегодня, в последние годы он болел раком мозга. Давняя подруга Кикабидзе Нана Келаптришвили рассказала, что медики боролись за жизнь актера до последнего. В последнее время Кикабидзе серьезно болел, и его мучили проблемы со здоровьем. У артиста была почечная недостаточность. Из-за этого ему все время приходилось делать процедуру по удалению продуктов обмена веществ и удалять избытки жидкости из крови. При этом знаменитость не распространялся о недуге. Близкая подруга Кикабидзе Нана Келаптришвили сообщила подробности смерти актера. «Вахтанг скончался ровно час тому назад. Он был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался»,  сказала Нана Келаптришвили. Также она добавила, что близкие артиста испытывают скорбь от утраты любимого человека. «Мы находимся в больнице сейчас. Наше состояние словами передать невозможно. Огромное горе. Вахтанг переживал непростые времена. Даже на гастролях он через день был вынужден делать диализ. Через день — обязательно. Только на сцене он чувствовал себя прекрасно. От нас ушел великий человек», — заключила она. Не так давно актер признался, что когда он находился в самом расцвете сил, врачи обнаружили у него рак мозга. Злокачественную опухоль удалили и звезда пошел на поправку. Вахтангу Константиновичу принесла популярность роль летчика Валентина Мизандари в комедии Георгия Данелии «Мимино». Однако он прославился не только как актер, но и как популярный эстрадный исполнитель. В его репертуаре были песни «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Бессердечная», «Мои года» и другие, пишет «MK.RU». В конце 2021 году Кикабидзе перенес удар судьбы — скончалась его жена, с которой он прожил больше 50 лет. С Ириной Кебадзе он делил все радости и невзгоды. Она была его единственной любовью, подарила сына Константина. Также Кикабидзе как родную принял дочь Ирины от первого брака, Марину Сагарадзе.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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